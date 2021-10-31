Xiaomi представляет серию Redmi Note 11

После анонса серии Redmi Note 11 ранее на этой неделе Xiaomi наконец-то представила три новых смартфона, которые придают новое значение концепции «наилучшего соотношения цены и качества». Новые Redmi Note 11 Pro +, Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11 были официально представлены в Китае, но, как ожидается, они также появятся в Азии и Европе. Более дешевый из трех, обычный Redmi Note 11, работает от MediaTek Dimensity 810 в сочетании с четырьмя вариантами памяти: 4/128 ГБ, 6/128 ГБ, 8/128 ГБ и 8/256 ГБ. Телефон работает под управлением Android 11 с MIUI 12.5 поверх, как и два других телефона серии Redmi Note 11.

Ванильный Redmi Note 11 оснащен большим 6,6-дюймовым ЖК-дисплеем FHD + с частотой обновления 90 Гц. На задней панели смартфона имеется двойная камера (50 МП + 8 МП), а на передней панели — дополнительная 16-мегапиксельная камера для съемки селфи. Он питается от массивной батареи емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт.

Два других смартфона Redmi Note 11 похожи по характеристикам, за исключением двух, которые мы выделим в нужный момент. Во-первых, и Redmi Note 11 Pro, и Redmi Note 11 Pro + оснащены чипсетом Dimensity 920 от MediaTek . Они бывают трех вариантов в зависимости от объема памяти: 6/128 ГБ, 8/128 ГБ и 8/256 ГБ. Оба телефона могут похвастаться большими 6,67-дюймовыми дисплеями AMOLED с частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации касания 360 Гц. На задней стороне каждого из двух телефонов есть огромный островок камеры, который вмещает настройку с тремя камерами (108MP + 8MP + 2MP). Другие примечательные характеристики Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11 Pro + включают 16-мегапиксельную камеру для селфи, 3,5-мм аудиоразъем, стереодинамики с настройкой JBL и поддержку двух SIM-карт.

Основные различия между двумя высококлассными смартфонами связаны с аккумулятором. Redmi Note 11 Pro + потребляет энергию от аккумулятора емкостью 4500 мАч с технологией быстрой зарядки 120 Вт, которая позволяет полностью зарядить аккумулятор всего за 15 минут. С другой стороны, Redmi Note 11 имеет большую батарею на 5160 мАч, но быструю зарядку всего 67 Вт. Также стоит отметить, что в обоих телефонах отсутствует поддержка карт памяти microSD.

Что касается цены, ванильный Redmi Note 11 будет продаваться в Китае по цене, эквивалентной 185 долларам, а Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11 Pro + будут стоить 265 и 310 долларов соответственно.