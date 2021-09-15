Xiaomi представила «умные» очки, которые заменят смартфоны

Китайская компания Xiaomi представила концептуальные умные очки с микродисплеем microLED, сочетающиеся с технологией оптических волноводов и весом всего 51 г.

В умные очки интегрировано 497 компонентов, включая миниатюрные датчики и коммуникационные модули. Монохромный дисплей microLED с диагональю 0,13 дюйма внутри оправы очков сочетается с технологией оптического волновода, которая преломляет свет на 180 градусов для передачи световых лучей от дисплея к глазам человека через микроскопическую структуру линзы оптического волновода. Интеллектуальные очки могут достигать максимальной яркости 20 000 нит.

В отличие от Ray-Ban Stories — умных очков, выпущенных совместно Facebook и Ray-Ban, которые на самом деле являются второстепенным экраном смартфона — умные очки могут предоставлять дополнительные функции, включая отображение уведомлений и навигации, совершение звонков, фотосъемку и перевод текста через будучи независимо управляемым.

Как сообщается, решение для отображения microLED разработано китайской компанией Jade Bird Display (JBD), которая занимается исследованиями и разработками светодиодных дисплеев с диагональю менее 0,5 дюйма для использования в устройствах AR, MR и налобных устройствах.

Источники в отрасли отметили, что производство с использованием технологии оптических волноводов является дорогостоящим, а уровень выхода продукции довольно низким, добавляя, что на рынке бытовой электроники трудно принять отпускные цены на монохромные устройства.

Источники сообщили, что спонсируемый правительством Тайваня научно-исследовательский институт промышленных технологий разрабатывает панхроматические головные устройства дополненной реальности на основе microLED, которые будут готовы к производству в 2022 году, и ожидается, что такие устройства будут запущены уже в конце года.