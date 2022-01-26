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Xiaomi показала глобальную версию Redmi Note 11 с AMOLED-дисплеем перед дебютом

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Xiaomi перед презентацией раскрыла глобальную версию Redmi Note 11. Этот аппарат в Европе будет представлен 26 января, и его производитель решил продемонстрировать в Сети за день до официального анонса.
Изображение смартфона опубликовало подразделение Xiaomi в Непале, также была подтверждена информация, касающаяся экрана.

В Redmi Note 11 установят AMOLED-дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 90 Гц.

В верхней части дисплея будет находиться отверстие для фронтальной камеры. Также в смартфоне будут установлены стереодинамики.

В Непале Redmi Note 11 будет представлен 27 января, то есть наследующий день после европейской презентации.

Ранее сообщалось, что Redmi Note 11 в минимальной конфигурации – 4/64 в Европе будет стоить 250 евро, за 4/128 ГБ придется заплатить 290 евро, а самая мощная версия 8/128 ГБ будет стоить 330 евро.

Redmi Note 11 Xiaomi
ASTERA
Выходные данные
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