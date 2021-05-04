Глава китайской компании и президент Xiaomi India Ману Кумар Джейн в социальной сети анонсировал скорую презентацию нового смартфона Redmi Note 10S.

Согласно опубликованным данным, Xiaomi представит Redmi Note 10S с аккумулятором на 5 000 мАч 13 мая 2021 года и в этот же день новинка поступит в продажу в Индии.

Позднее смартфон выйдет в продажу и на других рынках. Модель будет оснащена 6,43-дюймовым дисплеем, а работать он будет на базе процессора MediaTek Helio G95.

Батарея аппарата получит поддержку 33-ватной зарядки. Что касается камер, то пока известно, что в основной камере главный датчик получит разрешение 64 Мп.

Кроме этого, в компании подтвердили информацию о наличии в комплекте поставки прозрачного чехла, кабеля, зарядного устройства, скрепки и руководства пользователя.