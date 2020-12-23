Китайская компания в сети распространила тизерные изображения, которые раскрывают дату презентации нового смартфона Xiaomi Mi 11.

Согласно официальным данным, Xiaomi представит новый смартфон Xiaomi Mi 10i 5G в конце декабря, а точнее 28 числа.

Предполагается, что модель будет представлена в обычной и про-версии. Мероприятие, посвященное дебюту новинки, будет проходить в Китае.

Также появилась информация о том, что глобальная версия смартфона станет доступна для заказа 29 декабря. Сейчас известно, что в смартфоне Xiaomi Mi 11 установят 6,67-дюймовый дисплей AMOLED с поддержкой 120 Гц.

Процессор будет Qualcomm Snapdragon 888, а оперативной памяти предложат от 8 до 12 Гб, но еще есть информация о специальной версии с 16 ГБ ОЗУ.

Объём встроенной памяти составит 128, 256 и 512 ГБ. Что касается камер, что для селфи- предложат модуль на 20 Мп, а в основной камере будет датчик на 108 Мп.

Емкость аккумулятора составит 4 500 мАч с поддержкой 120-ватной проводной и 50-ватной беспроводной зарядки.