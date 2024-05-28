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Xiaomi представит глобальную версию Xiaomi Civi 4 Pro в следующем месяце

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Xiaomi готовится представить глобальную версию своего нового смартфона, Civi 4 Pro. Устройство будет выпущено на международные рынки под новым названием, но будет иметь такие же технические характеристики и дизайн, как и оригинальная модель.

Xiaomi представит глобальную версию Xiaomi Civi 4 Pro в следующем месяце

Компания уже опубликовала официальный тизер, раскрывающий дату и новое имя устройства.

Презентация глобальной версии Xiaomi Civi 4 Pro состоится 12 июня 2024 года в Индии. Смартфон будет оборудован 6,55-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц, поддержкой Dolby Vision и HDR10+, а также защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2.

Как и оригинальная модель, новинка будет оснащена процессором Snapdragon 8s Gen 3, тройной основной камерой с разрешением 50+50+12 Мп и двойной фронтальной камерой с сенсорами по 32 Мп. Емкость аккумулятора смартфона составит 4700 мАч.

Пока компания не объявила розничную цену глобальной версии Xiaomi Civi 4 Pro за пределами китайского рынка.

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