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Xiaomi представит глобальную версию робота и CyberOne на выставке MWC 2023

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Xiaomi в прошлом году представила человекообразного робота CyberOne, это произошло в Китае еще летом 2022 года. Теперь анонсирована глобальная версия робота, показ которого состоится на международной выставке MWC 2023.

В Барселоне с 27 февраля по 2 марта пройдет выставка электроники, Xiaomi уже анонсировала премьеру CyberOne.

Пока неизвестно, что в роботе изменилось с момента первого показа, но уже летом прошлого года робот умел передвигаться со скоростью до 3,6 км/ч и распознавать 45 человеческих эмоций.

Рост CyberOne 177 см, вес 52 кг. Прошлым летом на презентации CyberOne было сказано, что не планируется выводить модель на рынок, через неделю станет известно изменились ли планы компании с того времени.

CyberOne
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