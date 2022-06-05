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Xiaomi представит 16 июня недорогой смартфон Poco C40 с аккумулятором на 6000 мАч

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Poco представит свой новый смартфон Poco C40 16 июня, и это как ожидается, будет еще один долгоиграющий аппарат бюджетного уровня.

Китайский производитель анонсировал очередную новинку — Poco C40. В тизерах указано, что смартфон получит аккумулятор на 6000 мАч, но пока точно не известно, какой в нем будет процессор.

Xiaomi представит 16 июня недорогой смартфон Poco C40 с аккумулятором на 6000 мАч
Ранее сообщалось, что в бюджетном аппарате от Poco будет новый процессор JLQ JR510 — это восьмиядерный чип, о котором пока ничего неизвестно.

Источники смартфону еще приписывают 4-6 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ постоянной в зависимости от версии.

Диагональ экрана смартфона составит 6,71 дюйма, а масса аппарата — 203 грамма.

Poco Poco C40
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