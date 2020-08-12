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Xiaomi представила юбилейный бюджетный флагман

12.08.2020 09:19

Redmi K30 Ultra, как и смартфон серии Mi 10 стал юбилейным, но в отличие от последнего K30 Ultra относится к недорогому сегменту.
Xiaomi на большой презентации представила Redmi K30 Ultra, основанный на Dimensity 1000+ 5G. Это флагманское решение от компании MediaTek, причем смартфон уже доказал, что является игровым решением.

Xiaomi представила юбилейный бюджетный флагман
Экран в новом смартфоне 6,67-дюймовый, выполненный по технологии AMOLED. Поизводителем дисплея является компания Samsung.

Разрешение матрицы составляет Full HD+, максимальная яркость 1000 кд/м2, а еще есть поддержка HDR10+ и 120 Гц.

Такие параметры идеальны для современных требовательных игр, к тому же для высокой скорости отклика применили сенсорный слой с частотой 240 Гц. Экран в смартфоне полностью безрамочный, так как используется выдвижная камера.

Xiaomi представила юбилейный бюджетный флагман

Для игр в смартфоне установили графено-графитовую систему охлаждения, которой достаточно для продолжительного времени игры на смартфоне.

На тыльной стороне аппарата размещена основная камера с датчиками на 64, 13, 5 и 2 Мп. Для создания качественного видео в смартфоне установили три микрофона.

Батарея в новом устройстве на 4500 мАч, есть также NFC. Стоимость смартфона составляет 287 долларов, и это за версию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.

Также Redmi K30 Ultra можно будет купить в конфигурации 8/512 ГБ, а такая версия на рынке Китая обойдется в 388 долларов.

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