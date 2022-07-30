Xiaomi представила в России смартфон Poco C40 с аккумулятором на 6000 мАч

Xiaomi на российском рынке с 1 августа начнет продажи Poco C40 с большим аккумулятором.

С августа в розничных магазинах и на сайте производителя станет доступен бюджетный аппарат Poco C40, до 7 августа его будут предлагать со скидкой.

Так, рекомендованная розничная цена смартфона с памятью 3/32 ГБ составляет 11 990 рублей, но в первую неделю с момента старта продаж Poco C40 можно купить за 9 990 рублей.

Версия 4/64 ГБ оценивается в 12 990 рублей по скидке 10 990 рублей.

В российской новинке установили IPS экран диагональю 6,71 дюйма с разрешением 1650х720 пикселей.

Фронтальная камера в устройстве находится в каплевидном вырезе, разрешение датчика 5 Мп. На тыльной стороне размещен двойной модуль на 13 и 2 Мп.

В смартфоне есть сканер отпечатка пальца, расположенный на задней панели, Bluetooth 5.0 и Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac). Также производитель установил 3,5 мм разъем для наушников и FM-радио.

В основе смартфона лежит малоизвестный процессор JLQ JR510. Его питание осуществляется за счет встроенного аккумулятора емкостью 6000 мАч.

Его можно заряжать блоком питания мощностью 18 Вт, но его нужно покупать отдельно, так как в комплекте только 10 Вт блок питания.