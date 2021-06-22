Новые смартфоны дебютировали в рамках онлайн-презентации, когда было сказано, что в продаже новинки появятся уже в этом месяце.

Xiaomi представила в РФ недорогие смартфоны Redmi Note 10T и Note 10S, причем последний станет доступен для покупки уже с 23 июня.

Он выйдет на рынок в версии с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Такая конфигурация смартфона получила ценник 21 900 рублей.

Также модель Note 10S выйдет в продажу в исполнении 6/128 ГБ по цене 23 900 рублей. Этот смартфон в компании называют устройством, адаптированным для геймеров.

В нем установлен процессор MediaTek Helio G95, а в основной камере будут датчики на 64, 8, 2 и 2 Мп. Что касается Redmi Note 10T, то его в России предложат только в одной конфигурации с объемом памяти 4/128 ГБ. Оценили этот смартфон в 21 900 рублей.

Доступная модель оснащена процессором Dimensity 700 и получила камеры на 48, 2 и 2 Мп. Этот аппарат в продаже появится с 25 июня.

Первые покупатели устройств могут рассчитывать на подарки.