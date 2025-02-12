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Xiaomi представила в КНР бюджетные телевизоры Redmi по цене от 18 200 рублей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

Компания Xiaomi представила новую серию бюджетных смарт-телевизоров Redmi Smart TV A Pro 2025 Energy-Saving Edition. Эти телевизоры имеют диагонали от 43 до 75 дюймов и поддерживают 4K разрешение.

Модели получили экраны с разрешением 3840 × 2160 пикселей, но это не касается 75-дюймовой модели, которая поддерживает частоту обновления 144 Гц для плавного изображения.

Все новинки оснащены четырехядерным процессором, его характеристики не раскрываются, и 3 ГБ оперативной памяти. Телевизоры поддерживают Wi-Fi 6 и имеют множество портов для подключения. В них встроен голосовой помощник Xiao Ai для удобного управления.

Серия уже доступна для предзаказа в Китае, а продажи начнутся 14 февраля. Цены варьируются от 1399 до 3299 юаней (18 200-43 000 руб.) в зависимости от размера экрана.

Xiaomi представила в КНР бюджетные телевизоры Redmi по цене от 18 200 рублей Xiaomi представила в КНР бюджетные телевизоры Redmi по цене от 18 200 рублей

Источник: gizmochina

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