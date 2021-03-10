После презентации новинка стала доступна для заказа, при этом первая партия была распродана очень быстро.

Xiaomi представила в Китае новый смартфон Xiaomi Mi 10S, который поступит в продажу 12 марта.

Как анонсировали в компании, первые покупатели в подарок получат беспроводную зарядную станцию с воздушным охлаждением мощностью 30 Вт.

Итак, новый Xiaomi Mi 10S получил 6,7-дюймовый экран, выполненный по технологии AMOLED. Его разрешение составляет Full HD+, а частота обновления – 90 Гц.

На лицевой стороне установили 20-мегапиксельную фронтальную камеру, тогда как в основной камере заявлены датчики на 108, 13, 2 и 2 Мп.

Процессор в новинке Snapdragon 870, а за ее автономную работу будет отвечать батарея на 4 780 мАч с поддержкой проводной и беспроводной зарядки 33 и 30 Вт.

Еще стоит отметить в смартфоне наличие ОС Android 11 с MIUI 12, а также стереодинамиков.

Для покупки Xiaomi Mi 10S будет доступен в версии 8/128 ГБ за 506 долларов, 8/256 ГБ по цене 537 долларов и в варианте 12/256 ГБ, оцененном в 583 доллара.