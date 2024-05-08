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Xiaomi представила в Китае компактный термос за 1,3 тыс. рублей

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Компания Xiaomi представила свой новый продукт — термос Mijia Light Enjoy Thermal Flask, который отличается доступной ценой и компактным дизайном.

Xiaomi представила в Китае компактный термос за 1,3 тыс. рублей

Этот термос идеально подходит для того, чтобы сохранить кофе или другие напитки теплыми в течение шести часов, а также охладить холодные напитки до 10 градусов.

Термос имеет легкий вес 215 г, высоту 217 мм и диаметр 65 мм. Он может вместить до 500 мл жидкости. Корпус термоса изготовлен из нержавеющей стали класса 316L, которая обеспечивает превосходную теплоизоляцию и устойчивость к коррозии.

Xiaomi представила в Китае компактный термос за 1,3 тыс. рублей

Этот термос доступен в трех цветах: белом, темно-синем и туманно-синем. Его можно приобрести по цене 99 юаней (приблизительно 1300 рублей). Термос можно купить на китайском маркетплейсе JD.com и краудфандинговой платформе Xiaomi Youpin.

 

 

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