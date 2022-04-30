Xiaomi представила в Индии премиальный смарт-телевизор Xiaomi OLED Vision

Xiaomi анонсировала ряд новых продуктов в Индии, в том числе Xiaomi 12 Pro и Xiaomi Pad 5. На этом же мероприятии также представили премиальный телевизор Xiaomi OLED Vision. Это смарт-телевизор премиум-класса, предлагающий множество функций, включая большой экран с поддержкой IMAX Enhanced.

Xiaomi OLED Vision TV — это первый OLED-телевизор, выпущенный брендом в Индии. Телевизор премиум-класса оснащен 55-дюймовой OLED-панелью с разрешением 4K (3840х2160) и стандартной частотой обновления 60 Гц с поддержкой MEMC. Новинка поддерживает несколько стандартов HDR, таких как Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10 и HLG.

Она оснащена четырехъядерным процессором ARM Cortex-A73 в сочетании с 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти. Он будет загружаться на Android TV 11 с собственными сервисами компании.

Для улучшения звучания в телевизоре предусмотрена система из 8 динамиков, которые могут обеспечить суммарную мощность до 30 Вт. Есть Dolby Atmos и DTS True Surround Sound. Что касается подключения, то телевизор получил 3 порта HDMI 3.1, 2, USB, Ethernet, AV, оптический разъем и разъем для наушников 3,5 мм для проводной связи, а также WiFi 6 и Bluetooth 5.0 для беспроводной связи. Телевизор еще получил поддержку Chromecast.

Телевизор Xiaomi OLED Vision TV будет доступен для покупки в Индии по цене от 89 999 рупий (1176 долларов), а в продажу устройство поступит 19 мая 2022 года.