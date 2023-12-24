Xiaomi представила «умный» осушитель воздуха Xiaomi Mijia Smart Dehumidifier 13L

Xiaomi на домашнем рынке представила новый осушитель воздуха Mijia Smart Dehumidifier 13L, это устройство отличается передовыми возможностями и стильным дизайном, который впишется в любой интерьер

Основное преимущество Xiaomi Mijia Smart Dehumidifier 13L — это его низкий уровень шума, что делает его идеальным для использования в спальнях и других жилых помещениях, где требуется тихая работа. Управлять осушителем воздуха с помощью смартфона или голосовых команд.

Дизайн осушителя воздуха Xiaomi Mijia Smart Dehumidifier 13L минималистичный и современный. Он имеет форму белого цилиндра и весит около 11,1 килограмма. Его вместимость составляет 3 литра воды, а производительность — впечатляющие 13,3 литра воды в сутки при определенных условиях.

Он способен снизить влажность в помещении площадью до 25 м² причем осушителю на это потребуется всего полтора часа.

Особенностью корпуса осушителя воздуха является семиуровневая система шумоподавления, включающая бесщеточный двигатель и облегченные лопасти вентилятора. Благодаря этому уровень шума во время работы устройства не превышает 35 дБ, что позволяет использовать его даже ночью. Осушитель воздуха также способен очищать воздух от более чем 99 видов бактерий.

Управление осушителем воздуха осуществляется через мобильное приложение Mi Home или с помощью голосового помощника Xiao AI.

Также устройство поддерживает интеллектуальный режим, в котором можно установить желаемое значение влажности воздуха, и осушитель автоматически будет включаться и отключатся по достижению заданных параметров.

Xiaomi Mijia Smart Dehumidifier 13L уже доступен для покупки по цене 105 долларов.