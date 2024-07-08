Xiaomi представила «умный» очиститель воздуха, который удалит 95 видов загрязнений

В Китае был представлен уникальный умный очиститель воздуха Xiaomi MIJIA Ultra Enhanced Edition.

Один из последних продуктов от MIJIA предназначен для использования в умных домах и обладает множеством функций, которые обеспечивают эффективное удаление различных загрязняющих веществ из воздуха.

Согласно официальной информации, новый очиститель воздуха MIJIA способен удалять 95 видов загрязняющих веществ, обеспечивая «10-уровневую комплексную глубокую очистку».

Для этого используются различные слои и технологии, включая слой для растворения кислорода, высокоточный фильтрующий слой PM1, слой микропористого высококачественного активированного угля, световую завесу, формальдегидный каталитический фильтрующий элемент, углеродную матрицу второго поколения, стерилизующее ионное поле высокой энергии, антибактериальный и противоаллергический фильтрующие слои, а также слой, который можно стирать.

Все эти компоненты позволяют не только очищать воздух, но и удалять неприятные запахи, такие как табачный дым и кухонные запахи.

Очиститель воздуха Xiaomi MIJIA Ultra Enhanced Edition получил швейцарский сертификат SGS на дезодорацию и сертификат медицинского класса очистителя воздуха.

Он использует технологии, включая УФ-лампы, для стерилизации и эффективного устранения бактерий и вирусов.

Этот интеллектуальный очиститель воздуха может быть связан с приложением Mi Home, что позволяет пользователю выбирать различные режимы, такие как защита от аллергии, улучшение состояния домашних животных и очистка от пыли.

Он также совместим с другими устройствами «умного дома» благодаря функции Xiaomi Smart Connection. Ультраэффективный очиститель воздуха Xiaomi MIJIA Ultra Enhanced Edition уже доступен для предзаказа на JD.com по цене 5799 юаней или почти 70 тыс. рублей. Предзаказы стартуют уже 9 июля.