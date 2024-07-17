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Xiaomi представила умный электрический зонт Risetime дешевле 2 тыс. рублей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 278 Опубликовано

На краудфандинговой платформе Xiaomi Youpin появился умный электрический зонт Risetime. Этот зонт открывается и закрывается всего одним касанием за 2 секунды. Он оснащен двигателем с кнопками на ручке для электрического управления.

Xiaomi представила умный электрический зонт Risetime дешевле 2 тыс. рублей

Этот зонт идеально подходит для ситуаций, когда нужно быстро раскрыть его, особенно в дождливые дни. У зонта есть встроенный аккумулятор, который обеспечивает 150 циклов открытия и закрытия.

Зарядка аккумулятора занимает 1,5 часа, а время работы в режиме ожидания составляет 180 дней. Зонт также обладает функциями безопасности, включая блокировку при разряде батареи и водонепроницаемую ручку.

Xiaomi представила умный электрический зонт Risetime дешевле 2 тыс. рублей

Он также защищает от ультрафиолетовых лучей и имеет высокую ветроустойчивость. Цена зонта на краудфандинге составляет 129 юаней или около 1,6 тыс. рублей.

Xiaomi представила умный электрический зонт Risetime дешевле 2 тыс. рублей

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