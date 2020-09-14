Xiaomi представила умный 4-дверный холодильник дешевле $500

Новый холодильник получил название Viomi 451L Cross, а выпустила его поддерживаемая Xiaomi компания Viomi.

Новинка представлена на площадке коллективного финансирования, где указано стоимость 451 доллар.

Если проект окажется успешным и холодильник отправится в производство, то в дальнейшем его стоимость вырастет до 731 доллара.

Новинка имеет общую емкость 451 литр и в ней предусмотрено четырехдверная конструкция. Среди технологий в модели есть поддержка голосового управления, а также на нем есть сенсорный экран.

Большой дисплей позволит пользователю просматривать видео, вести поиск рецептов или просто слушать музыку.

Работать холодильник сможет еще и с другими устройствами, которые подключены к системе умного дома.

С помощью смартфона можно регулировать температуру во всех отделениях холодильника. К слову морозильная камера имеет объём 152 литра.

Общая ширина новинки составляет 836 мм, а его высота – 1 830 мм. Каждый из отсеков имеет глубину 636 мм. Уровень шума холодильника составляет 38 Дб, а еще в нем установлены вентиляторы и инверторные компрессоры.