Xiaomi представила умные очки MIJIA Smart Audio Glasses 2

Компания Xiaomi официально представила свои новые умные очки MIJIA Smart Audio Glasses 2, которые будут доступны через краудфандинг на платформе Xiaomi Youpin с 26 марта по специальной цене 999 юаней (11 500 руб.).

По сравнению с предыдущей моделью, новые очки стали более стильными и удобными. Их оправа тоньше, а дужки имеют толщину всего 5 мм, что на 26% и 30% меньше, чем у старой модели. Вес очков составляет 27,6 г, что делает их комфортными для длительного ношения.

Очки оснащены улучшенным механизмом из рояльной стали, который выдерживает до 15 000 сгибаний, и быстросъёмным механизмом для замены линз. Доступны пять разных стилей оправы, включая металлические и титановую.

Звук улучшен благодаря оптимизированной акустической структуре, массив из четырёх микрофонов обеспечивает чёткость голосовых разговоров, а новый режим конфиденциальности снижает утечку звука. Пользователи могут легко активировать эту функцию через приложение Mijia Glasses.

Очки позволяют записывать голосовые заметки одним касанием, а индикатор сообщает о записи. Они защищены от пыли и влаги по стандарту IP54, поддерживают голосовых помощников и имеют функцию трансляции звука в реальном времени.

Аккумулятор обеспечивает до 12 часов воспроизведения музыки, 9 часов разговоров и 12 дней в режиме ожидания. Технология магнитной зарядки позволяет быстро заряжать очки, а 10 минут зарядки дают 4 часа прослушивания музыки.