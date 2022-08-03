Xiaomi представила умные очки Xiaomi Mijia Glasses Camera с Micro OLED-дисплеем

«Умные» очки не нашли большой популярности у пользователей, но все может измениться с выходом подобных устройств от компании Apple.

Китайская компания Xiaomi не стала дожидаться, когда американский производитель выпустить свои очки, и сегодня она представила Mijia Glasses Camera, на разработку которых ушло два года.

Mijia Glasses Camera разработали на базе восьмиядерного процессора от Qualcomm, который дополнили 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ постоянной.

В очки также встроили Wi-Fi и Bluetooth 5.0, а еще камеры с 50 Мп и 8 Мп сенсорами, причем у последнего есть 5-кратный оптический зум и система оптической стабилизации.

Очки могут непрерывно вести запись с камеры в течение 100 минут, а также автоматически определять и переводить иностранные языки.

Для отображения информации Mijia Glasses Camera оснастили экраном Micro OLED диагональю 0,23 дюйма и плотностью пикселей 328 на дюйм.

Очки Mijia Glasses Camera предлагают пока на площадке коллективного финансирования по цене 370 долларов, в дальнейшем цена вырастет до 400 долларов, но это произойдет после их поступления в розничную продажу.