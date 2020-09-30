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Обзоры рынков

Xiaomi представила телевизор Redmi TV A32 за $135

30.09.2020 22:04

Новый телевизор от бренда Redmi в Китае будет предлагаться по цене 135 долларов, но первые покупатели за счет скидки смогут приобрести новинку за 120 долларов.Xiaomi представила телевизор Redmi TV A32 за $135
В Китае стартовали продажи 32-дюймового телевизора Redmi Smart TV A32. Эта новинка технически похожа на Mi LED TV 4A, который продается в РФ.

Как и в Mi LED TV 4A в новинке установлен экран с разрешением 1366х768 пикселей. В основе Redmi Smart TV A32 лежит четырехядерный чип, основанный на ARM Cortex-A53.

Графический ускоритель в процессоре Mali-450, оперативной памяти 1 ГБ постоянной 8 ГБ. Работает дешевый телевизор от Redmi на новой прошивке MIUI for TV 3.0.

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