Xiaomi представила телевизор Redmi TV A32 за $135

Новый телевизор от бренда Redmi в Китае будет предлагаться по цене 135 долларов, но первые покупатели за счет скидки смогут приобрести новинку за 120 долларов.

В Китае стартовали продажи 32-дюймового телевизора Redmi Smart TV A32. Эта новинка технически похожа на Mi LED TV 4A, который продается в РФ.

Как и в Mi LED TV 4A в новинке установлен экран с разрешением 1366х768 пикселей. В основе Redmi Smart TV A32 лежит четырехядерный чип, основанный на ARM Cortex-A53.

Графический ускоритель в процессоре Mali-450, оперативной памяти 1 ГБ постоянной 8 ГБ. Работает дешевый телевизор от Redmi на новой прошивке MIUI for TV 3.0.