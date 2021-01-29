Xiaomi представила технологию бесконтактной зарядки смартфона Mi Air Charge

Xiaomi в социальной сети рассказала про свою новую разработку, и это оказалась полноценная беспроводная зарядка, которая способна заряжать устройства на расстоянии.

Зарядная станция Mi Air Charge представляет собой небольшой настольный блок, который формирует луч в миллиметровой волне.

Таких лучей от Mi Air Charge исходит несколько, а это позволяет заряжать сразу несколько устройств.

Mi Air Charge получил несколько антенн, которые определяют местоположение гаджетов, еще 144 антенны передают волны для зарядки смартфона и носимой электроники.

Зарядная станция беспроводным способом может заряжать мощностью 5 Ватт на каждое устройство.

Было отмечено, что Mi Air Charge может быть встроено в разные устройства, к примеру, в телевизор.

Пока Mi Air Charge является только рабочим прототипом, ведь в продаже еще нет смартфонов, которые способны принимать зарядку новым беспроводным способом.