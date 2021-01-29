Xiaomi представила технологию бесконтактной зарядки смартфона Mi Air Charge

Xiaomi представила технологию бесконтактной зарядки смартфона Mi Air Charge29.01.2021 22:38
Xiaomi в социальной сети рассказала про свою новую разработку, и это оказалась полноценная беспроводная зарядка, которая способна заряжать устройства на расстоянии.
Зарядная станция Mi Air Charge представляет собой небольшой настольный блок, который формирует луч в миллиметровой волне.
Таких лучей от Mi Air Charge исходит несколько, а это позволяет заряжать сразу несколько устройств.
Mi Air Charge получил несколько антенн, которые определяют местоположение гаджетов, еще 144 антенны передают волны для зарядки смартфона и носимой электроники.
Зарядная станция беспроводным способом может заряжать мощностью 5 Ватт на каждое устройство.
Было отмечено, что Mi Air Charge может быть встроено в разные устройства, к примеру, в телевизор.
Пока Mi Air Charge является только рабочим прототипом, ведь в продаже еще нет смартфонов, которые способны принимать зарядку новым беспроводным способом.
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