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Xiaomi представила свой самый компактный смартфон Xiaomi Qin3 Ultra

Автор На чтение 1 мин Просмотров 33 Опубликовано

Новинку создавали для любителей компактных смартфонов с приятным дизайном.

Китайская компания Xiaomi представила свой самый компактный смартфон с названием Xiaomi Qin3 Ultra, который получил такие габариты: 126,8 x 61,85 x 8,7 мм, а вес — 118 г.

Эта модель оснащена 5-дюймовым экраном IPS с разрешением 1520 x 720 и частотой обновления 60 Гц. Смартфон получил процессор Helio G99, а дополняют его 8 ГБ оперативной и 256 Гб встроенной памяти.

Основная камера имеет модуль 8 Мп, а фронтальная – 5 Мп. Аккумулятор установлен на 2 500 мАч.

Работает новинка под управлением Android 12. Также в ней заявлен USB-C, ИК-порт, Wi-Fi 5, Bluetooth, NFC, боковой сканер отпечатков пальцев, 5G. Оценили Xiaomi Qin3 Ultra в 230 долларов или чуть больше 17 тыс. рублей.

Xiaomi представила свой самый компактный смартфон Xiaomi Qin3 Ultra Xiaomi представила свой самый компактный смартфон Xiaomi Qin3 Ultra Xiaomi представила свой самый компактный смартфон Xiaomi Qin3 Ultra

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