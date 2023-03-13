Xiaomi представила свой самый компактный смартфон Xiaomi Qin3 Ultra

Новинку создавали для любителей компактных смартфонов с приятным дизайном.

Китайская компания Xiaomi представила свой самый компактный смартфон с названием Xiaomi Qin3 Ultra, который получил такие габариты: 126,8 x 61,85 x 8,7 мм, а вес — 118 г.

Эта модель оснащена 5-дюймовым экраном IPS с разрешением 1520 x 720 и частотой обновления 60 Гц. Смартфон получил процессор Helio G99, а дополняют его 8 ГБ оперативной и 256 Гб встроенной памяти.

Основная камера имеет модуль 8 Мп, а фронтальная – 5 Мп. Аккумулятор установлен на 2 500 мАч.

Работает новинка под управлением Android 12. Также в ней заявлен USB-C, ИК-порт, Wi-Fi 5, Bluetooth, NFC, боковой сканер отпечатков пальцев, 5G. Оценили Xiaomi Qin3 Ultra в 230 долларов или чуть больше 17 тыс. рублей.