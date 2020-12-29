Xiaomi представила свой флагманский смартфон Mi 11 на базе Snapdragon 888

Xiaomi Mi 11 поставляется с Snapdragon 888, дисплеем высшего уровня, динамиками Harman Kardon и многим другим.

Xiaomi анонсировала первый в мире смартфон на базе Snapdragon 888 . Mi 11 — это флагман насквозь, в котором есть дисплей высшего уровня, высококачественные динамики, отличные камеры и многое другое.

Xiaomi Mi 11 имеет четырехугольный дизайн — изогнутый дисплей и изогнутую заднюю часть — чтобы было удобно держать его в руке. Он легче и тоньше, чем Mi 10, весит 196 граммов, а толщина составляет 8,06 миллиметра.

Телефон доступен в нескольких цветах и ​​различных вариантах отделки, включая стекло и кожу, первая из которых имеет покрытие AG, а вторая — металлическую табличку. У вас также есть логотип Harman Kardon вверху рядом с решеткой динамика.

Mi 11 имеет 6,81-дюймовый изогнутый дисплей с отверстием в верхнем левом углу экрана и защиту Corning Gorilla Victus. Экран не только больше, чем у Mi 10 5G, но и четче, поскольку имеет разрешение 2K (3200 x 1440). Он также имеет частоту обновления 120 Гц и частоту дискретизации касания 480 Гц. Есть много других цифр и параметров, но в двух словах экран Mi 11 — один из лучших среди всех смартфонов в мире, а DisplayMate присвоил ему рейтинг A+.

Xiaomi немного уменьшила емкость аккумулятора по сравнению с его предшественником, но вы получаете большой скачок в технологии быстрой зарядки. Итак, у вас есть батарея на 4600 мАч внутри Mi 11 с поддержкой быстрой проводной зарядки 55 Вт, быстрой беспроводной зарядки 50 Вт и обратной беспроводной зарядки 10 Вт. Он также поддерживает Quick Charge 4+, Quick Charge 3+ и Power Delivery 3.0.

5-нм чипсет Snapdragon 888, набравший 745 942 балла в AnTuTu, сочетается с 8 или 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и до 256 ГБ высокоскоростной памяти UFS 3.1.

В Mi 11 есть встроенный сканер отпечатков пальцев, и, помимо разблокировки телефона и авторизации платежей, Xiaomi заявляет, что он также может измерять частоту сердечных сокращений. Есть стереодинамики, настроенные Harman Kardon, поддержка двух nano-SIM, и оба могут быть настроены на 5G, NFC, ИК-порт, улучшенный Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2 с Qualcomm TrueWireless Stereo Plus. Он запускает MIUI 12 на базе Android 11 из коробки.

Xiaomi Mi 11 имеет три задние камеры. Основная камера представляет собой сенсор 108MP 1 / 1,33 ″ с диафрагмой f / 1,85, объектив 7P и размер пикселя 1,6 мкм. Существует 13-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив с полем зрения 123 °, а третья камера — это 5-мегапиксельная телеобъективная макро-камера 50 мм. Фронтальная камера — это датчик на 20 МП.

Приложение камеры содержит множество функций, некоторые из которых невозможно найти на других телефонах. Существует режим видео Super Night Scene, который позволяет записывать видео при слабом освещении в ночном режиме. Существует также запись видео 8K, а также профессиональный режим, режим Video LOG, поддержка формата HEIF, Cinematic Lens и множество классических фильтров для фильмов. Также доступен всеми любимый небесный фильтр.

Mi 11 обладает множеством впечатляющих характеристик и функций, но то, что делает его привлекательным для покупки, — это его цена. Стоимость флагмана начинается с 3999 иен (~ 611 долларов) за версию 8 + 128 ГБ; повышается до 4299 иен (~ 657 долларов США) для версии 8 + 256 ГБ и останавливается на уровне 4699 иен (~ 719 долларов США) для версии 12 + 256 ГБ.

Xiaomi Mi 11 поставляется в синем, черном и белом цветах. Существует специальная версия Lei Jun Signature Edition, которая имеет другую отделку (кристалл scodix), специальную розничную коробку и доступна только в формате 12 + 256 ГБ за 4699 йен (~ 719 долларов США). Также были анонсированы версия из простой кожи (Smoke Purple) и версия цвета хаки из вегетарианской кожи. Однако для покупки выставлен только первый.

Телефон не поставляется с зарядным устройством, но у Xiaomi есть специальная версия Set Edition, в которую входит зарядное устройство на 55 Вт GaN. Этот набор доступен по той же цене в течение ограниченного времени, после чего с вас будет взиматься дополнительная плата в размере 99 иен, если вы захотите зарядное устройство.

Другие аксессуары, которые Xiaomi анонсировала для телефона, включают текстурированный чехол по цене 99 йен (~ 15 долларов); силиконовый чехол стоимостью 69 юаней (~ 11 долларов) и блестящий чехол стоимостью 299 йен (~ 45 долларов). У Xiaomi также есть пакет под названием Mi Care, который стоит 679 иен (~ 104 доллара США), который обеспечивает две замены экрана и дополнительный год гарантии.

Mi 11 поступит в предварительный заказ сегодня и поступит в продажу 1 января 2021 года. Если вы решите сделать предварительный заказ, вам необходимо будет внести залог. Первые 4000 покупателей, которые заплатят остаток за телефон, получат индивидуальную куртку Xiaomi.