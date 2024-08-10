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Xiaomi представила стиральную машину с подсветкой барабана за 40 тыс. рублей

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Xiaomi пополнила свой ассортимент бытовой техники новой стиральной машиной Mijia Smart Washing Pro, которая может загружать до 12 кг белья.

Xiaomi представила стиральную машину с подсветкой барабана за 40 тыс. рублей

Эта модель выделяется своими умными функциями, включая автоматическое дозирование моющих средств в зависимости от веса загружаемого белья и подсветку барабана для удобства использования.

Стиральная машина имеет размеры 60 x 63 x 85 см и весит 75 кг. Мощность двигателя составляет 1800 Вт, а скорость отжима, достигает 1200 об/мин.

Устройство предлагает 26 различных режимов стирки и позволяет управлять процессом через приложение Mijia. Одной из интересных функций является автоматическое дозирование порошка и кондиционера.

Пользователи могут также настраивать количество средств вручную, если это необходимо. Для снижения вибрации барабан установлен на четырёх амортизаторах, что обеспечивает более тихую работу.

Xiaomi представила стиральную машину с подсветкой барабана за 40 тыс. рублей

Среди других полезных возможностей можно выделить функцию паровой стерилизации, которая убивает до 99,99% постельных клещей, а также режим быстрой стирки, который позволяет завершить цикл всего за 12 минут. Машина также может сушить до 9 кг белья, что является большим плюсом для занятых пользователей.

На Mijia Smart Washing Pro предоставляется 3-летняя гарантия на саму машину и 10 лет на двигатель. Цена новинки в Китае составит $460 или чуть дороже 40 тыс. рублей.

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