Xiaomi представила стиральную машину с подсветкой барабана за 40 тыс. рублей

Xiaomi пополнила свой ассортимент бытовой техники новой стиральной машиной Mijia Smart Washing Pro, которая может загружать до 12 кг белья.

Эта модель выделяется своими умными функциями, включая автоматическое дозирование моющих средств в зависимости от веса загружаемого белья и подсветку барабана для удобства использования.

Стиральная машина имеет размеры 60 x 63 x 85 см и весит 75 кг. Мощность двигателя составляет 1800 Вт, а скорость отжима, достигает 1200 об/мин.

Устройство предлагает 26 различных режимов стирки и позволяет управлять процессом через приложение Mijia. Одной из интересных функций является автоматическое дозирование порошка и кондиционера.

Пользователи могут также настраивать количество средств вручную, если это необходимо. Для снижения вибрации барабан установлен на четырёх амортизаторах, что обеспечивает более тихую работу.

Среди других полезных возможностей можно выделить функцию паровой стерилизации, которая убивает до 99,99% постельных клещей, а также режим быстрой стирки, который позволяет завершить цикл всего за 12 минут. Машина также может сушить до 9 кг белья, что является большим плюсом для занятых пользователей.

На Mijia Smart Washing Pro предоставляется 3-летняя гарантия на саму машину и 10 лет на двигатель. Цена новинки в Китае составит $460 или чуть дороже 40 тыс. рублей.