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Xiaomi представила спецверсию смартфона Redmi Note 12 Turbo в стиле «Гарри Поттера»

Автор На чтение 1 мин Просмотров 8 Опубликовано

Одновременно с Redmi Note 12 Turbo была представлена специальная версия смартфона посвященная «Гарри Поттеру».
Спецверсия порадует поклонников не только специальным оформлением, но и комплектацией, где помимо зарядки и кабеля, будет фирменная коробка, в которой находится волшебная палочка, мантия ученика Хогвартса, а также фирменные шарфы и флаги школы магии.

Технически особая версия Redmi Note 12 Turbo не отличается от обычной модели. На рынке аппарат будет предлагаться в версии с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти. Цена такой версии составляет 350 долларов.

Xiaomi представила спецверсию смартфона Redmi Note 12 Turbo в стиле «Гарри Поттера»

Xiaomi представила спецверсию смартфона Redmi Note 12 Turbo в стиле «Гарри Поттера»

Xiaomi представила спецверсию смартфона Redmi Note 12 Turbo в стиле «Гарри Поттера»

Xiaomi представила спецверсию смартфона Redmi Note 12 Turbo в стиле «Гарри Поттера»

Xiaomi представила спецверсию смартфона Redmi Note 12 Turbo в стиле «Гарри Поттера»

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