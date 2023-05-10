Xiaomi представила смартфоны Poco F5 и F5 Pro с процессорами Snapdragon по цене от $379

Xiaomi выпустила два новых смартфона под брендом Poco. Недавно состоялась глобальная презентация двух моделей — Poco F5 и Poco F5 Pro.

Оба аппарата получили мощную начинку, а Pro-версия еще и очень качественный дисплей.

В Poco F5 Pro установили AMOLED-панель диагональю 6,67-дюйма с разрешением 3200х1440 пикселей. Таким образом, плотность пикселей составляет 526 ppi. Экран работает на частоте до 120 Гц, а частота работы сенсорного слоя — 480 Гц.

Экран получил еще максимальную пиковую яркость 1400 кд/м2 и ШИМ-затемнение с частотой 1920 Гц. Также у панели есть поддержка HDR 10+ и Dolby Vision.

В основе смартфона лежит процессор Snapdragon 8+ Gen 1, который дополнен 8 или 12 ГБ оперативной памяти. Постоянной памяти в смартфоне может быть установлено до 512 ГБ, причем используется накопитель UFS 3.1.

Помимо этого объём оперативной памяти можно увеличить до 13 или 19 ГБ за счет технологии Dynamic RAM Expansion Technology 3.0. Эта технология позволяет создать файл подкачки в постоянной памяти.



Основная камера Poco F5 Pro получила три датчика, где основной на 64 Мп с диафрагмой f/1,79, 8 Мп матрица со сверхшикоугольным объективом и 2 Мп датчик для макросъёмки. С фронтальной стороны расположена 16 Мп камера с диафрагмой f/2,4.

В смартфоне есть стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos и Hi-Res Audio, Bluetooth 5.3, сканер отпечатка пальца под дисплеем и аккумулятор ёмкостью 5160 мАч, который можно заряжать зарядкой мощностью 67 Вт.

В Poco F5 установлен 6,67-дюймовый дисплей, но его разрешение ниже чем у старшей модели – 2400х1080 пикселей. Частота обновления экрана и сенсорной подложки у младшей версии совпадает с Poco F5 Pro, но пиковая яркость меньше – 1000кд/м2.

В основе Poco F5 лежит Snapdragon 7+ Gen 2, оперативной памяти может быть установлено 8 или 12 ГБ с возможностью расширения за счет файла подкачки флеш-накопителя. Poco F5 питается от встроенного аккумулятора на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

Poco F5 Pro будет предлагаться по цене от 449 долларов, а Poco F5 от 379 долларов.