Xiaomi представила смартфон Xiaomi 11i Hypercharge стоимостью 160 долларов

Китайская компания помимо смартфонов Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro в Индии показала еще и аппарат с названием Xiaomi 11i Hypercharge.

Этот смартфон становится первым в Индии, оснащенным поддержкой 120-ватной зарядки. Основан аппарат на базе процессора Dimensity 920 5G, который дополнят 6 или 8 ГБ оперативной и 128 Гб встроенной памяти.

Диагональ экрана модели составляет 6,67 дюйма. Он выполнен по технологии AMOLED и получил частоту обновления 120 Гц.

Сканер отпечатка пальца расположен на боковой грани. Что касается камер, то фронтальная имеет датчик на 16 Мп, а в основной камере заявлены модули на 108, 8 и 2 Мп.

Работает Xiaomi 11i Hypercharge под управлением операционной системы Android 11 с MIUI 12.5, а за его автономность отвечает батарея на 4 500 мАч. Быстрая зарядка позволит зарядить устройство за 15 минут.

Также стоит отметить наличие в новинке обычного разъема для наушников, а также NFC. Оценен аппарат в 360 долларов за вариант 6/128 ГБ, а версия 8/128 в Индии обойдется в 390 долларов.

