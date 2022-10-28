Xiaomi представила смартфон Redmi Note 12 Discovery Edition с 210-Вт зарядкой

Xiaomi на большой презентации, посвященной новой линейке Redmi Note 12, показала флагманскую версию смартфона под названием Redmi Note 12 Pro Extreme.

Эта новинка отличается от своих младших моделей поддержкой быстрой зарядки мощностью 210 Вт, которая позволяет зарядить встроенный аккумулятор емкостью 4300 мАч всего за 9 минут.

Стоит отметить, что теперь сверхмощные зарядки можно встретить и в недорогих смартфонах Xiaomi.

В основе Redmi Note 12 Pro Extreme лежит процессор Mediatek Dimensity 1080 и 8 ГБ оперативной памяти, постоянной памяти в новинке 256 ГБ.

В Redmi Note 12 Discovery Edition установлен OLED-экран диагональю 6,67-дюйма с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц.

На задней панели находится тройная камера с датчиками 200, 8 и 2 Мп, фронтальная камера на 16 Мп. Новинка будет предлагаться только в одном варианте 8/256 Гб по цене 331 доллар.