Главная » Новости

Xiaomi представила смартфон Redmi Note 12 Discovery Edition с 210-Вт зарядкой

Автор На чтение 1 мин Просмотров 46 Опубликовано

Xiaomi на большой презентации, посвященной новой линейке Redmi Note 12, показала флагманскую версию смартфона под названием Redmi Note 12 Pro Extreme.
Эта новинка отличается от своих младших моделей поддержкой быстрой зарядки мощностью 210 Вт, которая позволяет зарядить встроенный аккумулятор емкостью 4300 мАч всего за 9 минут.

Стоит отметить, что теперь сверхмощные зарядки можно встретить и в недорогих смартфонах Xiaomi.

В основе Redmi Note 12 Pro Extreme лежит процессор Mediatek Dimensity 1080 и 8 ГБ оперативной памяти, постоянной памяти в новинке 256 ГБ.

В Redmi Note 12 Discovery Edition установлен OLED-экран диагональю 6,67-дюйма с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц.

На задней панели находится тройная камера с датчиками 200, 8 и 2 Мп, фронтальная камера на 16 Мп. Новинка будет предлагаться только в одном варианте 8/256 Гб по цене 331 доллар.

Xiaomi представила смартфон Redmi Note 12 Discovery Edition с 210-Вт зарядкой

Redmi Redmi Note 12 Discovery Edition
Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.