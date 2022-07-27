Компания Xiaomi представила в Индии смартфон Redmi 10A Sport по цене 135 долларов

Компания Xiaomi на рынке Индии без каких-либо анонсов выпустила и уже начала продажи нового бюджетного смартфона Redmi 10A Sport.

Эта модель практически не отличается от Redmi 10A за исключением объёма оперативной памяти — в Redmi 10A Sport ее 6 ГБ.

Новинка, как и Redmi 10A, создана на процессоре MediaTek Helio G25. Процессор питается от аккумулятора на 5000 мАч, есть поддержка зарядки мощностью 10 Вт.

В Redmi 10A Sport установлен экран диагональю 6,53 дюйма, его разрешение составляет 1600 х 720 пикселей. Фронтальная камера в смартфоне на 5 Мп, основная на 13 Мп.

Redmi 10A Sport будет доступен только со 128 ГБ постоянной памяти. В Индии смартфон можно купить за 135 долларов.