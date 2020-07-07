Xiaomi выпустила смартфон Poco M2 Pro за $187

Бренд Poco, как известно, присутствует и предлагает смартфоны только на индийском рынке.

Все модели этого бренда ориентированы исключительно на индийский рынок, а вышедшие недавно модели являются перелицованными вариантами смартфонов Redmi. Новый аппарат Poco M2 Pro это усовершенствованный вариант Redmi Note 9 Pro.

Его компания м недавно и представила в Индии, где оценила устройство в 187 долларов. В нем установлен 6,67-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+.

Процессор установлен Snapdragon 720G, который дополняет 4 или 6 ГБ оперативной памяти, и 64 или 128 ГБ встроенной памяти.

За автономность Poco M2 Pro будет отвечать батарея на 5 000 мАч с поддержкой 33-ватной зарядки. Что касается камер, то для селфи предложат 16-мегапиксельный датчик, а в основной камере будут модули на 48, 8, 5 и 2 Мп.

В Индии продажи нового смартфона стартуют с 14 июля на Flipkart.

Он будет представлен в зеленом, черном и синем цветах, за 187 долларов в версии 4/64 ГБ. Конфигурации 6/64 и 6/128 ГБ обойдутся в 200 и 227 долларов соответственно.