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Xiaomi представила смартфон Civi 2 на базе процессора Snapdragon 7 Gen 1

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Внешность и основные характеристики Xiaomi Civi 2 раскрыли за неделю до презентации.

Теперь китайский производитель официально показал новый смартфон Civi 2. Модель создана для женской аудитории. Она получила оригинальную заднюю панель и камеру как у флагманских моделей 2022 года.

В смартфоне установили 6,55 дюймовый OLED экран с разрешением 2400 х 1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц.

Xiaomi представила смартфон Civi 2 на базе процессора Snapdragon 7 Gen 1
В основе новинки лежит процессор Snapdragon 7 Gen1 с большой испарительной камерой. Оперативной памяти в смартфоне установили 8 и 12 ГБ, флеш-накопитель будет доступен в вариантах 128 и 256 ГБ.

Главной особенностью аппарата стала фронтальная и основная камера. С лицевой стороны находится два датчика с разрешением 32 Мп.

Первый широкоугольный, а второй сверхширокоугольный с углом обзора 100 градусов. На задней панели основная камера на 50 Мп (применили датчик Sony IMX766), которую дополнили 20 Мп сенсором Sony IMX376K и 2 Мп датчиком GC02M1.

В смартфоне также есть NFC, ИК-излучатель, а аккумулятор на 4500 мАч можно заряжать быстрой зарядкой мощностью 67 Вт. Xiaomi Civi 2 в Китае предложат по цене от 335 до 390 долларов.

Xiaomi представила смартфон Civi 2 на базе процессора Snapdragon 7 Gen 1 Xiaomi представила смартфон Civi 2 на базе процессора Snapdragon 7 Gen 1 Xiaomi представила смартфон Civi 2 на базе процессора Snapdragon 7 Gen 1 Xiaomi представила смартфон Civi 2 на базе процессора Snapdragon 7 Gen 1 Xiaomi представила смартфон Civi 2 на базе процессора Snapdragon 7 Gen 1

Xiaomi Xiaomi Civi 2
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