Xiaomi представила смарт-телевизоры Redmi Smart TV A 2024 года стоимостью от 7 тысяч рублей

Xiaomi под брендом Redmi выпустила новые бюджетные телевизоры диагональю 32 и 43 дюйма, новинки относятся к серии Redmi Smart TV.

Пока представлены только три версии с 32, 43 и 65-дюймовой панелью. Самая маленькая версия получила разрешение 1366 х 768 пикселей, у 43-дюймовой матрицы разрешение составляет 1920 х 1080 пикселей. В 65-дюймовом телевизоре уже установлен 4К экран.

В 32 и 43 дюймовом варианте установили 1 ГБ ОЗУ и 8 ГБ флеш-памяти. В самом большом телевизоре серии Redmi Smart TV A установлено 1,5 ГБ ОЗУ. В Китае 32-дюймовая новинка будет стоит 81 доллар, 43-дюймовая модель обойдется в 114 долларов, а 65-дюймовый вариант можно будет приобрести за 279 долларов.