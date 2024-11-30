Xiaomi представила Smart Projector L1 с Google TV и проекцией до 120 дюймов

Компания Xiaomi анонсировала новый Smart Projector L1, который превратит любую комнату в домашний кинотеатр. Устройство, представленное на глобальном веб-сайте компании, обещает сделать домашние развлечения простыми и удобными.

Проектор поддерживает разрешение 1080p HD и может воспроизводить видео в формате 4K, обеспечивая яркое и чёткое изображение.

С яркостью 200 люмен и соотношением сторон 1,2:1, он способен проецировать изображение на экраны размером от 40 до 120 дюймов, что делает его универсальным для различных помещений.

Среди интеллектуальных функций — автофокусировка, распознавание препятствий с помощью ИИ и автоматическое выравнивание экрана для легкой настройки.

Встроенный Google TV предоставляет доступ к приложениям и стриминговым сервисам, а Google Assistant и возможность трансляции с телефона упрощают навигацию. Пульт Bluetooth с радиусом действия 360 градусов добавляет удобства в использовании.

Smart Projector L1 оснащён процессором MT9630, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти, а также двумя динамиками с сертификатом Dolby Audio для качественного звука. Его малошумная система охлаждения обеспечивает тихую работу, а наличие Wi-Fi, Bluetooth 5.0, HDMI и USB повышает совместимость с другими устройствами.

Компактный и лёгкий (1,2 кг) проектор легко перемещать и размещать в любом пространстве.