Xiaomi представила серию телевизоров Mi TV ES 2022 до 75 дюймов

Представленная серия телевизоров будет доступна в трех размерах 55, 65 и 75-дйюмов. Не зависимо от размера экрана разрешение матрицы будет составлять 3840х2160 пикселей.

Новинки Mi TV ES 2022 получили систему локального затемнения, например, у 55-дюймовой версии предусмотрено 32 зоны, у 65 дюймовой — 45 зон, а самая большая панель оснащена 60 зонами локальной подсветки. Максимальная яркость экранов 700 кд/м2.



В основе серии лежит про четырехъядерный процессор MediaTek MT9638 с графическим ядром Mali-G52 MC1.

Оперативной памяти установлено 2 ГБ, а постоянной 32 ГБ. Телевизоры получили Bluetooth версии 5.0 и Wi-Fi модуль.

Вокруг экрана производитель сделал минимальные рамки, и как сообщается, площадь экрана составляет 97% всей передней панели. В продажу Mi TV ES 2022 поступят 9 июля по цене от 530 до 930 долларов.