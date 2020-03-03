Xiaomi представила мощный игровой смартфон Black Shark 3

Игровое подразделение Xiaomi — Black Shark (сейчас является отдельным брендом) представило новое поколение игрового смартфона — Black Shark 3. Точнее было представлено два аппарата Black Shark 3 и Black Shark 3 Pro. Технически смартфоны одинаковые, но отличаются диагональю экрана и размером аккумулятора.

В Black Shark 3 установлен 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD и частотой обновления 90 Гц. В старшей версии диагональ дисплея 7,1-дюйма с разрешением QHD+.

Сенсорная подложка в смартфонах работает с частотой обновления 270 Гц, поэтому новинку называют самой быстрой и отзывчивой на касания.

Аппараты созданы на флагманском процессоре Snapdragon 865 с 5G-модемом. Оперативной памяти в новинках установили 8 или 12 ГБ, а флеш-накопитель на 128 или 256 ГБ.

Ранее сообщалось, что будет еще версия с 16 ГБ ОЗУ, но эти данные не подтвердились.

Фронтальная камера в смартфонах на 20 Мп, а на тыльной стороне установлена тройная камера с датчиками 64, 13 и 5 Мп.

Помимо экранов Black Shark 3 и 3 Pro отличаются аккумулятором. В первом установлена батарея на 4720 мАч, а в Pro-версии на 5000 мАч, причем они поддерживают быструю зарядку мощностью 65 Вт.

Смартфоны еще получили жидкостную систему охлаждения, а еще отдельно был разработан внешний кулер, который крепится на заднюю панель устройства.

Black Shark 3 Pro от обычной версии еще выделяется механическими кнопками, как на геймпадах, которые можно выдвигать при необходимости.

Black Shark 3 в конфигурации 8/128 ГБ будет стоить 3499 юаней, что в пересчете составляет 33 тыс. рублей.

Black Shark 3 Pro обойдется от 4699 юаней или около 45 тысяч рублей. Прием заказов на новинку начнется 10 марта, а «живые» продажи смартфонов намечены на 17 марта.