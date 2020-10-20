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Компания Xiaomi представила самую быструю в мире беспроводную зарядку для смартфонов

20.10.2020 10:30

Беспроводное зарядное устройство Xiaomi может зарядить аккумулятор емкостью 4000 мАч менее чем за 20 минут.

Компания Xiaomi представила самую быструю в мире беспроводную зарядку для смартфонов

Теперь, когда Apple представила 15-ваттную беспроводную зарядку для iPhone 12 , Xiaomi продемонстрировала систему, которая более чем в пять раз быстрее. Он продемонстрировал 80-ваттное беспроводное зарядное устройство, которое может довести модифицированный Mi 10 Pro с батареей емкостью 4000 мАч от 0 до 50 процентов за 8 минут или до 100 процентов всего за 19 минут. По словам Xiaomi, это превосходит любую другую беспроводную систему и даже большинство проводных систем зарядки.

Компания Oppo недавно продемонстрировала свою систему AirVOOC мощностью 65 Вт, которая заряжает телефон по беспроводной сети всего за 30 минут, но еще не появилась в коммерческом продукте. В настоящее время у Xiaomi есть самая быстрая система, которую вы можете купить (в Китае), с Mi 10 Ultra — беспроводное зарядное устройство на 50 Вт, которое может полностью зарядить аккумулятор емкостью 4500 мАч за 40 минут. Однако в США самым быстрым вариантом является OnePlus 8 Pro с дополнительным беспроводным зарядным устройством на 30 Вт. Этот вариант стоит 70 долларов и требует 29 минут, чтобы зарядить телефон до 50 процентов, и около часа, чтобы полностью его зарядить.

Поскольку самые быстрые проводные зарядные устройства от основных производителей в настоящее время достигают 65 Вт, беспроводное зарядное устройство на 80 Вт было бы значительным скачком. Xiaomi еще не сказала, когда он выйдет на рынок, но зная, как компания любит раздвигать границы технологий, мы можем увидеть это в продаже в ближайшем будущем.

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