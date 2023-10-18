Xiaomi представила ручку-переводчик MIJIA Dictionary Pen

Xiaomi представила новую умную ручку MIJIA Dictionary Pen, которая уже доступна для покупки в Китае по цене 699 юаней (около $96). Эта ручка оснащена лазерным сканером, который эффективно сканирует и захватывает многострочные и полностраничные изображения, преобразуя их в текст для различных целей. МИJIA Dictionary Pen оборудована камерой, способной захватывать целые абзацы текста, а её ИИ-алгоритмы шумоподавления предлагают улучшенный голосовой перевод.

На данный момент ручка может переводить текст между различными языками: английским, китайским, японским, корейским, русским, немецким и т.д. Пользователи могут легко делиться сканированным текстом и фотографиями с другими приложениями для редактирования, печати или обмена между другими устройствами. Кроме того, ручка может похвастаться двойным микрофоном для лучшей записи.