Xiaomi представила робот-пылесос с лезвиями и док-станцией

Компания Xiaomi выпустила робот-пылесос Mijia All-in-One Sweep and Mop Robot M30 Pro, который является одним из самых продвинутых и доступных моделей в линейке роботов-пылесосов компании. Основная особенность этого робота заключается в наличии встроенных лезвий, предназначенных для обрезания волос, которые могут наматываться на щетки пылесоса.

Робот может работать автономно без необходимости вмешательства человека в течение до 75 дней. Он самостоятельно очищает щетки, меняет воду и опустошает мусорный бак. При подключении док-станции к водопроводу, вода автоматически будет меняться.

Этот робот-пылесос также поддерживает влажную уборку с подогревом воды для эффективного удаления пятен. Вращающиеся тряпки самостоятельно высыхают, а при уборке ковров они поднимаются, чтобы не пачкать ворс.

Одного заряда робота хватит для уборки помещения площадью до 240 м² за один цикл работы. Мощность всасывания составляет 7000 Па, а объем бака для воды равен 4 литрам. Робот оснащен лазерной навигацией, поддерживает голосовое управление и имеет встроенное LED-освещение для работы в темноте.

Модель также получила технологию идентификации предметов и загрязнений с помощью искусственного интеллекта. Благодаря этому робот может распознавать 55 различных типов предметов. Он также может определить, насколько хорошо была выполнена уборка с первого раза и нужно ли повторить процесс.

Стоимость робота-пылесоса Xiaomi Mijia All-in-One Sweep and Mop Robot M30 Pro составляет 4 699 юаней (59 100 рублей). В настоящее время он уже доступен для покупки в Китае, но о мировом релизе пока не сообщается.