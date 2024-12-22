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Xiaomi представила праздничную версию колонки Burgundy Red с 360° звуком

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Xiaomi анонсировала новые колонки Burgundy Red, которые объединяют практичность и стильный дизайн.

Xiaomi представила праздничную версию колонки Burgundy Red с 360° звуком

Эти колонки обеспечивают 360° звук благодаря трёхкомпонентной акустической системе с симметричными динамиками, что позволяет наслаждаться качественным звуком независимо от положения.

Колонки имеют степень защиты IP67, что делает их пыле- и водонепроницаемыми, что идеально подходит для использования на улице. Аккумулятор ёмкостью 2000 мАч обеспечивает до 11 часов работы на одном заряде и полностью заряжается за 1,8 часа.

Устройство поддерживает Bluetooth 5.3 и NFC для простого подключения и обмена музыкой. С помощью приложения Mijia пользователи могут настраивать звук и устанавливать обновления по беспроводной сети. Также колонка оснащена настраиваемой RGB-подсветкой, которая позволяет создать нужное настроение.

Эти колонки выпущены в ограниченном количестве и входят в праздничную коллекцию Xiaomi под названием «искренний подарок». Их можно будет купить с 20 декабря 2024 года по специальной цене 199 юаней (2800 руб.), что ниже обычной цены.

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