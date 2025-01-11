Xiaomi представила планшет Pad 7 с тонким дизайном и мощной начинкой

Компания Xiaomi представила свой новый планшет Pad 7, который отличается тонким корпусом толщиной всего 6,18 мм и 11,2-дюймовым экраном.

Устройство имеет высокую плотность пикселей и частоту обновления до 144 Гц, что обеспечивает отличное качество изображения.

Под капотом планшета находится процессор Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 и графический чип Adreno 732.

Xiaomi Pad 7 доступен в версиях с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, а также с 12 ГБ и 256 ГБ. Базовая модель стоит 27 999 рупий или 33 200 рублей.

Планшет также предлагает четыре динамика с поддержкой Dolby Atmos, хорошую камеру на 13 МП для съемки видео в 4K и аккумулятор на 8850 мАч с быстрой зарядкой.

Подключение осуществляется через Wi-Fi 6e и Bluetooth 5.4. Xiaomi Pad 7 поступит в продажу с 13 января 2025 года.