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Xiaomi представила пауэрбанк на 20 000 мАч с USB-C по цене чуть дороже 2000 рублей

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Компания Xiaomi анонсировала новый компактный пауэрбанк ёмкостью 20 000 мАч, который стоит от 159 юаней или 2 1000 рублей в зависимости от онлайн-площадки, на которой он представлен.

Xiaomi представила пауэрбанк на 20 000 мАч с USB-C по цене чуть дороже 2000 рублей

Пауэрбанк имеет специальный разъём для фиксации кабеля в «походном» состоянии, а также дополнительные порты USB-A и USB-C для подключения других устройств.

Он поддерживает быструю зарядку мощностью 22,5 Вт и может одновременно заряжать три устройства.

За полчаса пауэрбанк может зарядить Xiaomi 15 Pro на 31% или iPhone 16 Pro на 56%. Его ёмкости хватает для четырёх полных зарядок iPhone 16 Pro или трёх зарядок Xiaomi 15 Pro. Устройство защищено от перегрева и оснащено светодиодными индикаторами.

Пауэрбанк доступен в светло-сером и тёмно-сером цветах, его размеры составляют 128 × 73 × 32 мм. Пока новинка предлагается для покупки только на китайском рынке, но возможно скоро состоится и международный запуск.

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