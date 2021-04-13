Xiaomi представила новый умный функциональный унитаз за 350 долларов

Это не первый подобный унитаз, который начали предлагать на платформе коллективного финансирования Youpin, принадлежащей компании Xiaomi.

Разработчики унитаза DIIIB отметили, что в нем решена проблема низкого давления воды для смыва.

Для этого был установлен дополнительный насос со специально разработанным клапаном. За счет этого для большого смыва в DIIIB не нужен большой объём воды и высокое давление в системе водопровода.



Новинку на старте приема заказов предлагают приобрести за 350 долларов, а после полноценного начала продаж унитаз подорожает до 686 долларов.

DIIIB помимо уникальной системы слива воды получил дистанционное управление, подогрев воды, подогрев сиденья и сушку с теплым воздухом.