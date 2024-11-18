Xiaomi представила новый ультратонкий пауэрбанк Ultra Slim Power Bank 5000mAh

Компания Xiaomi выпустила новый пауэрбанк, который отличается стильным, необычным дизайном и компактными размерами.

Пауэрбанк имеет гладкий металлический корпус и толщину не более 10 мм, что делает его похожим на смартфон без экрана.

Благодаря закругленным краям он удобно лежит в руке. Вес устройства составляет всего 93 грамма, а его емкость варьируется от 2700 мАч при 5 В и 2,4 A до 5000 мАч при напряжении 3,88 В. Общая емкость составляет 19,1 Вт, а максимальная скорость быстрой зарядки достигает 20 Вт.

Пауэрбанк поддерживает разные варианты зарядки: 12 Вт (5 В и 2,4 A) и 18 Вт (12 В и 1,5 A). Также он заряжается с мощностью 15 Вт (5 В и 3 А) или 18 Вт (9 В и 2 A). У него есть один порт USB-C для входа и выхода.

Устройство совместимо с различными гаджетами благодаря встроенному интеллектуальному чипу, который автоматически регулирует выходную мощность. Это позволяет безопасно заряжать телефоны, планшеты и наушники.

Пауэрбанк также оснащен множеством функций безопасности, включая защиту от перегрева, короткого замыкания и перенапряжения. Его размеры составляют 113×53×10 мм, а в комплекте идет кабель USB-C.