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Xiaomi представила новый стилус почти за 7 000 рублей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 10 Опубликовано

Вместе с планшетами Xiaomi представила новый стилус — Xiaomi Focus Stylus (белый), который стоит 499 юаней или 6 700 рублей.

Xiaomi представила новый стилус почти за 7 000 рублей

Этот стилус подходит для нескольких моделей планшетов Xiaomi и предлагает 8192 уровня чувствительности к нажатию, что позволяет точно регулировать толщину линий для рисования и заметок.

Стилус также имеет ряд функций, включая кнопку фокусировки для виртуальной разметки и возможность удаленной съемки. При нажатии на главную кнопку открывается приложение «Xiaomi Creation», а длительное нажатие на дополнительную кнопку позволяет делать скриншоты.

Xiaomi представила новый стилус почти за 7 000 рублей

Xiaomi Focus Stylus совместим с различными приложениями для заметок и творчества, что делает его полезным для творческих и продуктивных пользователей. Предзаказ на стилус уже открыт на JD.com, и он станет доступен с 29 октября вместе с новой серией планшетов.

Xiaomi представила новый стилус почти за 7 000 рублей Xiaomi представила новый стилус почти за 7 000 рублей Xiaomi представила новый стилус почти за 7 000 рублей Xiaomi представила новый стилус почти за 7 000 рублей

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