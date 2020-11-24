Xiaomi представила новый недорогой смартфон Poco M3 с батареей на 6000 мАч

Новый бюджетный смартфон от Poco может стать самой популярной моделью компании.

Сегодня китайский производитель Xiaomi представил свой новый недорогой смартфон Poco M3. Этот аппарат получил тройную камеру, 6,53-дюймовый экран с разрешением 2340х1080 точек и боковой сканер отпечатка пальца.

В основе новинки лежит процессор Qualcomm Snapdragon 662 со встроенным модемом Snapdragon X11 LTE.

Памяти в устройстве установили 4 ГБ ОЗУ и 64 или 128 ГБ постоянной.

На фронтальной стороне в каплевидном вырезе размещена 8 Мп камера, а на тыльной панели в едином блоке установлено три объектива с основным датчиком на 48 Мп и диафрагмой 1,79.

Дополняет основной фотодатчик 2 Мп модуль для макросьемки и 2 Мп для измерения глубины сцены и размытия заднего фона.

В устройстве установлена батарея на 6000 мАч, которая заряжается через порт USB Type-C, причем есть поддержка быстрой зарядки мощностью 18 Вт.

Работает китайская новинка под управлением Android 10 с предустановленной MIUI 12. На старте продаж Poco M3 будет предлагаться по цене 130 и 150 долларов в зависимости от встроенной памяти, а затем цена на новый смартфон вырастет на 20 долларов.