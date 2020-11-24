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Xiaomi представила новый недорогой смартфон Poco M3 с батареей на 6000 мАч

24.11.2020 19:39

Новый бюджетный смартфон от Poco может стать самой популярной моделью компании.
Сегодня китайский производитель Xiaomi представил свой новый недорогой смартфон Poco M3. Этот аппарат получил тройную камеру, 6,53-дюймовый экран с разрешением 2340х1080 точек и боковой сканер отпечатка пальца.

В основе новинки лежит процессор Qualcomm Snapdragon 662 со встроенным модемом Snapdragon X11 LTE.

Памяти в устройстве установили 4 ГБ ОЗУ и 64 или 128 ГБ постоянной.

Xiaomi представила новый недорогой смартфон Poco M3 с батареей на 6000 мАч

На фронтальной стороне в каплевидном вырезе размещена 8 Мп камера, а на тыльной панели в едином блоке установлено три объектива с основным датчиком на 48 Мп и диафрагмой 1,79.

Дополняет основной фотодатчик 2 Мп модуль для макросьемки и 2 Мп для измерения глубины сцены и размытия заднего фона.

В устройстве установлена батарея на 6000 мАч, которая заряжается через порт USB Type-C, причем есть поддержка быстрой зарядки мощностью 18 Вт.

Работает китайская новинка под управлением Android 10 с предустановленной MIUI 12. На старте продаж Poco M3 будет предлагаться по цене 130 и 150 долларов в зависимости от встроенной памяти, а затем цена на новый смартфон вырастет на 20 долларов.

Xiaomi представила новый недорогой смартфон Poco M3 с батареей на 6000 мАч

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