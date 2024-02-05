Xiaomi представила новый монитор A24i с минималистичным дизайном.

Компания Xiaomi расширила свою линейку продуктов, представив новый монитор A24i. Этот новый монитор, представленный на веб-сайте компании станет глобальной версией. Новинка сочетает в себе стильный дизайн и впечатляющий набор функций, идеально подходящих для использования в офисе и для развлечений.

Монитор Xiaomi A24i оснащен 23,8-дюймовой IPS-панелью с разрешением 1080p Full HD. Он отличается высокой частотой обновления в 100 Гц, что обеспечивает плавное отображение изображений. Монитор разработан для передачи ярких и естественных цветов, поддерживает 16,7 миллиона цветов и покрывает 99% цветового пространства sRGB.

Дизайн A24i отличается элегантностью и современностью. Тонкий корпус монитора имеет всего 7,5 мм толщины, а тонкие рамки с трех сторон обеспечивают соотношение экрана к корпусу на 90%. Монитор также оснащен регулируемой подставкой с возможностью изменения угла наклона. Кроме того, он поддерживает крепление VESA, что позволяет установить его на стену.

A24i обладает высокой точностью цветопередачи с рейтингом ΔE <2, контрастностью 1000:1 и временем отклика в 6 мс, что делает его идеальным для задач, требующих точной передачи цвета.

Монитор оборудован несколькими портами, включая DisplayPort 1.4, HDMI и DC IN для питания. Этот набор опций подключения делает монитор универсальным для различных настроек и требований пользователей.

Пока что дата запуска, цена и доступность Xiaomi Monitor A24i в конкретных странах не объявлены, но ожидается, что информация появится в ближайшее время.

Источник: gizmochina