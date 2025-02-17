Xiaomi представила новый кондиционер Mijia для многоквартирных домов

Xiaomi анонсировала выход центрального кондиционера Mijia Central Air Conditioner Pro, который обеспечит управление климатом в доме. Устройство уже доступно для предзаказа в Китае и поступит в продажу в конце месяца.

Кондиционер предлагается в нескольких конфигурациях для различных размеров домов, включая модели с возможностью подключения до шести внутренних блоков. Он оснащён мощным компрессором и может работать в диапазоне температур от -28°C до 65°C.

Устройство отличается высокой энергоэффективностью с годовым коэффициентом производительности 5,50, что может сэкономить до 982 кВт·ч электроэнергии в год. Уровень шума составляет всего 18 дБ(A).

Mijia Pro также имеет интеллектуальные функции, включая 3D-панель для оптимизации воздушного потока и датчики для автоматической настройки. В системе предусмотрен механизм самоочистки и возможность интеграции с экосистемой Xiaomi для удобного управления.