Китайская Xiaomi представила бюджетный смартфон POCO C51 со 120-Гц дисплеем

Poco C51 стал преемником модели Poco C50, который уже через несколько дней станет доступен для покупки в Китае.

Xiaomi представила новый бюджетный смартфон POCO C51 со 120-Гц дисплеем по цене 104 доллара.

Модель имеет ЖК-дисплей HD+ (1600 x 720 пикселей) диагональю 6,52 дюйма. Фронтальная камера расположилась в каплевидном вырезе и имеет разрешение 5 Мп. Основная камера получила модуль на 8 Мп. Работает Poco C51 на базе процессора MediaTek Helio G36, который дополнен 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.

За автономность отвечает батарея на 5 000 мАч с поддержкой 10-ватной зарядки. Операционная система установлена Android 13 (Go Edition).

Также стоит отметить наличие 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 5.0, GPS и ГЛОНАСС, сканера отпечатков пальцев на задней панели, FM-радио, аудиоразъём 3,5 мм и порт Micro-USB.

В Китае смартфон будет доступен для покупки 10 апреля и первые покупатели смогут купить его за 95 долларов.